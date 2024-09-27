Фридрихсдор 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1851 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4600 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.

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