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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1851 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Фридрихсдор 1851 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1851 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 4600 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2021.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • UBS (1)
Пруссия Фридрихсдор 1851 A на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
5186 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1851 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
5552 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1851 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1851 A на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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