2 1/2 серебряных гроша 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 70 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

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