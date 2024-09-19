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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,75 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 70 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе WAG - November 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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