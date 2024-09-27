Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 талера 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 талера
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе VL Nummus за 2200 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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