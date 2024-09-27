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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 талера 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 талера 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 талера
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе VL Nummus за 2200 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе CNG - July 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе ANTIUM AURUM - May 22, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Stack's - May 18, 2023
Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Stack's - June 2, 2022
Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Rauch - January 18, 2022
Продавец Rauch
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Heritage - March 19, 2020
Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Heritage - March 19, 2020
Продавец Heritage
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1851 A на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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