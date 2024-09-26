2 пфеннига 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Russiancoin за 400 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.

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