Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Russiancoin за 400 RUB. Торги состоялись 10 февраля 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
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