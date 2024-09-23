1 серебряный грош 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4127 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

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