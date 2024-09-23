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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4127 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 75 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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  • Höhn (2)
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1851 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1851 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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