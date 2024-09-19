1/2 серебряных гроша 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20674 проданному на аукционе Stack's Bowers за 115.15 USD. Торги состоялись 5 октября 2014.

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