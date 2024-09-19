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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1851 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20674 проданному на аукционе Stack's Bowers за 115.15 USD. Торги состоялись 5 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - June 1, 2015
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - June 1, 2015
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - March 2, 2015
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - March 2, 2015
Продавец Stack's
Дата 2 марта 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - December 8, 2014
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - December 8, 2014
Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - October 6, 2014
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Stack's - October 6, 2014
Продавец Stack's
Дата 6 октября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1851 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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