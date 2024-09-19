Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1851 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20674 проданному на аукционе Stack's Bowers за 115.15 USD. Торги состоялись 5 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Продавец Stack's
Дата 1 июня 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 марта 2015
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 декабря 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 6 октября 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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