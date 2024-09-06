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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1851 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1851 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Пруссия 3 пфеннига 1851 A на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Пруссия 3 пфеннига 1851 A на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1851 A на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1851 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 3 пфеннига 1851 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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