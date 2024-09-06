Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1851
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Где продать?
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