3 пфеннига 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 651 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность UNC (2) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS65 (1) BN (1) Сервис NGC (1)