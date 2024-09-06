1 пфенниг 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3118 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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