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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1851 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1851 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1851 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1851
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3118 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Katz (2)
  • Wójcicki (1)
Пруссия 1 пфенниг 1851 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия 1 пфенниг 1851 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Пруссия 1 пфенниг 1851 A на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1851 A на аукционе Katz - September 13, 2017
Продавец Katz
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1851 A на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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