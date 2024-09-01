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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1849 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1849 A
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1849 A
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1849 A
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1849 A
Средняя цена 330 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Талер 1849 A Горный
Средняя цена 100 $
Продажи
1 53
Аверс
Реверс
1/6 талера 1849 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1/6 талера 1849 A Золото
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1849 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1849 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1849 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1849 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1841-1860 Инкузный брак
Средняя цена 90 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1849 A
Средняя цена 6 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1849 A
Средняя цена 10 $
Продажи
0 15
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