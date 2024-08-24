Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 19 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1849 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1305 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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