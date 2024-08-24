Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 22 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1849 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5091 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
3403 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
2182 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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