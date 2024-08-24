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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 серебряный грош 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 190 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 серебряный грош 1849 A на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 PCGS
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1849 A на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1849 A на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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