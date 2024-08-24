Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 190 EUR. Торги состоялись 24 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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