Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 серебряных гроша 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/2 серебряных гроша
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60074 проданному на аукционе Heritage Auctions за 147 USD. Торги состоялись 6 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июня 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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