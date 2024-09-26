Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 60074 проданному на аукционе Heritage Auctions за 147 USD. Торги состоялись 6 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе Heritage - June 6, 2013
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе Heritage - June 6, 2013
Продавец Heritage
Дата 6 июня 2013
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1849 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1849 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1/2 серебряных гроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск