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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1849 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1849 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1849 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (4)
  • UBS (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
1876 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе Aurea - December 7, 2013
Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1849 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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