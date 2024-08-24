Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1849 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Künker (4)
- UBS (1)
- Westfälische (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
1876 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
1791 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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