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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1849 года A. Золото (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1/6 талера 1849 года A Золото - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1849 года A Золото - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 8,78 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1849 года со знаком A. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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