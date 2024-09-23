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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1849 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1849 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1849 года A "Горный" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1849 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 7 октября 2003.

Сохранность
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (2)
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  • Numisbalt (2)
  • Rare Coins (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (8)
  • UBS (1)
  • WAG (6)
  • WCN (1)
Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 9000 RUB
Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Пруссия Талер 1849 A "Горный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - August 30, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 30 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1849 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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