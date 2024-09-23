Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1849 года A "Горный" (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1849 года "Горный" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 7 октября 2003.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
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Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 29 марта 2022
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Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 17 октября 2021
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