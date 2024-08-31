Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 15 января 2019.
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Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
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Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
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Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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