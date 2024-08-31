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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе ANTIUM AURUM - October 8, 2021
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1849 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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