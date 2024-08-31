1/6 талера 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 36409 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 15 января 2019.

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