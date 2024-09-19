Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1849 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Russiancoin за 500 RUB. Торги состоялись 11 мая 2023.
Сохранность
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- Russiancoin (9)
- Денга1700 (1)
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Где продать?
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