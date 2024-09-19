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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1849 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1849 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1849 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1211 проданному на аукционе Russiancoin за 500 RUB. Торги состоялись 11 мая 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (9)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1849 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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