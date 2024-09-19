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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1849 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 2150 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Ibrahim's Collectibles (1)
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Wójcicki (1)
Пруссия Талер 1849 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Пруссия Талер 1849 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
214 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия Талер 1849 A на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 4, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Пруссия Талер 1849 A на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1849 A на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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