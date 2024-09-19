Талер 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 2150 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.

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