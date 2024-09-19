Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1849 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 796 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 2150 EUR. Торги состоялись 18 ноября 2020.
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- Wójcicki (1)
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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