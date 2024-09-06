Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1849
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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