1 пфенниг 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

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