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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1849 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1849 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1849 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1849 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Russiancoin (11)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 50 CZK
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1849 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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