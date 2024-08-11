1 серебряный грош 1846 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 834 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

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