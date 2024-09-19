Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1857 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1857
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1857 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8578 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 февраля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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