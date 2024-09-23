Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1856 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 3 пфеннига 1856 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 15 июля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (3)
  • Numedux (2)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (1)
  • Stephen Album (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • WAG (3)
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Tauler & Fau - September 14, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Numedux - September 11, 2021
Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Stephen Album - July 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Rauch - June 29, 2013
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 3 пфеннига 1856 A на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма IV Монеты Пруссии 1856 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск