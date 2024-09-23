Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,567 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 15 июля 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 15 июля 2019
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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