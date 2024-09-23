3 пфеннига 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1856 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 150 USD. Торги состоялись 15 июля 2019.

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