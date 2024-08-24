Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4128 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 140 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
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Продавец Numedux
Дата 11 сентября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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