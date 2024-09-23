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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 1/2 серебряных гроша 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1842 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 20,75 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1842
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе WAG - August 28, 2022
Продавец WAG
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Rauch - May 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Künker - March 27, 2015
Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 1/2 серебряных гроша 1842 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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