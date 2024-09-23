2 1/2 серебряных гроша 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

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