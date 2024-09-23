Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 1/2 серебряных гроша 1842 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,248 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 20,75 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1842
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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