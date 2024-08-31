Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал 1/6 талера
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Grün (3)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- Höhn (1)
- Kroha (1)
- Künker (4)
- Meister & Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
- WCN (4)
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск