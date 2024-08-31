1/6 талера 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.

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