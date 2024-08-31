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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1856 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/6 талера 1856 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - 1/6 талера 1856 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1856 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1692 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 850 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2012.

Сохранность
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Heritage - January 21, 2021
Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Heritage - January 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Kroha - February 17, 2019
Продавец Kroha
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1856 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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