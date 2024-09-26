Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм IV
- Номинал Талер
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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