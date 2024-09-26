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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Аверс монеты - Талер 1852 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV Реверс монеты - Талер 1852 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм IV
  • Номинал Талер
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм IV (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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  • Aurea (1)
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  • Künker (3)
  • Rauch (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (2)
Пруссия Талер 1852 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Пруссия Талер 1852 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Пруссия Талер 1852 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1852 A на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе Spink - June 21, 2011
Продавец Spink
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1852 A на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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