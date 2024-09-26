Талер 1852 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма IV отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2915 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 950 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность PROOF (2) UNC (3) AU (9) XF (4) VF (2)