ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1868 года A "Тип 1864-1869" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1868 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1868 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: NumisCorner

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,835)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0671 oz) 2,0875 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,788,512

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1868
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:100 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1868 года A "Тип 1864-1869" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (16)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1868 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 841 проданному на аукционе cgb.fr за 150 EUR. Торги состоялись 28 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Stack's - 13 марта 2025
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Stack's - 13 марта 2025
ПродавецStack's
Дата13 марта 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе NumisCorner - 26 апреля 2024
ПродавецNumisCorner
Дата26 апреля 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе cgb.fr - 23 января 2024
Продавецcgb.fr
Дата23 января 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе V. GADOURY - 3 апреля 2020
ПродавецV. GADOURY
Дата3 апреля 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Heritage - 3 октября 2019
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Heritage - 3 октября 2019
ПродавецHeritage
Дата3 октября 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Aureo & Calicó - 16 декабря 2015
ПродавецAureo & Calicó
Дата16 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Aureo & Calicó - 7 июля 2015
ПродавецAureo & Calicó
Дата7 июля 2015
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе London Coins - 7 июня 2015
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2015
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Aureo & Calicó - 18 сентября 2014
ПродавецAureo & Calicó
Дата18 сентября 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Aureo & Calicó - 28 мая 2013
ПродавецAureo & Calicó
Дата28 мая 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе cgb.fr - 28 апреля 2011
Продавецcgb.fr
Дата28 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1868 A на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьXF
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1868 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1868 года "Тип 1864-1869" с буквами A составляет 100 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1868 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1868 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1868 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1868 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

