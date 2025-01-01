ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940
Серебреные монеты 50 сантимов Наполеона III - Франция
50 сантимов 1852
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1852A1,010,000276
50 сантимов 1853-1863
ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи1853A153,8301341854A1,080,2340271855A400,2590171856A1,436,2990191856BB1,195,698041856D1,245,5270101857A1,631,8611261858A5,558,5110461859A3,880,4730311859BB1,112,2710221860A2,656,8241371860BB2,917,4720151861BB355,000001862A1,549,4680251862BB1,007,000001863BB137,01104
50 сантимов 1864-1869
