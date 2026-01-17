ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940
50 сантимов 1861 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес2,5 гр
- Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
- Диаметр18 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC355,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал50 сантимов
- Год1861
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворСтрасбург
- НазначениеОбращение
Где продать монету 50 сантимов 1861 года со знаком BB?
Для продажи 50 сантимов 1861 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
