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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1861 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
20 франков 1861 A Париж
Средняя цена 380 $
Продажи
0 106
Аверс
Реверс
20 франков 1861 BB Страсбург
Средняя цена 420 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 франков 1861 A Париж
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 франков 1861 BB Страсбург
Средняя цена
Продажи
0 0
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