Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1861 года BB "Тип 1861-1868". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 44,000
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1861
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 10 франков 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск