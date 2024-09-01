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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1861 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 20 франков 1861 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1861 года BB "Тип 1861-1870" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,423,199

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1861
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1861 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Maison Palombo за 1200 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • ALDE & OGN / Guillard (1)
  • Artemide Aste (1)
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (1)
  • Coinhouse (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (2)
  • iNumis (2)
  • Künker (1)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • Palombo (1)
  • SINCONA (1)
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Heritage - November 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 372 USD
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Франция 20 франков 1861 BB на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе iNumis - March 6, 2018
Продавец iNumis
Дата 6 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Auction World - July 17, 2017
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Palombo - December 13, 2014
Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Франция 20 франков 1861 BB на аукционе ALDE & OGN / Guillard - October 29, 2014
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Heritage - October 11, 2012
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Heritage - October 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2011
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Artemide Aste - October 15, 2011
Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Artemide Aste - October 15, 2011
Продавец Artemide Aste
Дата 15 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1861 BB на аукционе Künker - June 22, 2011
Продавец Künker
Дата 22 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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