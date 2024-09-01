Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1861 года BB "Тип 1861-1870". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Monnaies d'Antan
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,423,199
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1861
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1861 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Maison Palombo за 1200 CHF. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (1)
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 13 декабря 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 15 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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