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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1861 года A "Тип 1861-1868". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 363,000

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1861
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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