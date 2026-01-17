ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940
1 франк 1861 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC2,012,000
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1861
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
