ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1861 года A "Тип 1861-1870" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1861 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1861 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC22,098

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1861
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:6600 USD
Средняя цена (PROOF):22000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1861 года A "Тип 1861-1870" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1861 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 2174 проданному на аукционе Auction World за 7200000 JPY. Торги состоялись 20 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьSP62 PCGS
Цена
40800 $
Цена в валюте аукциона 40800 USD
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 июля 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 июля 2025
СохранностьMS60
Цена
1743 $
Цена в валюте аукциона 1490 EUR
Франция 5 франков 1861 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS63
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе GINZA - 16 ноября 2024
ПродавецGINZA
Дата16 ноября 2024
СохранностьPF63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьVF30
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьVF30
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе SINCONA - 19 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата19 мая 2022
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Palombo - 22 января 2022
ПродавецPalombo
Дата22 января 2022
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Stack's - 15 января 2022
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Stack's - 15 января 2022
ПродавецStack's
Дата15 января 2022
СохранностьPF64 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Florange - 12 ноября 2021
ПродавецFlorange
Дата12 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 7 мая 2021
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 7 мая 2021
ПродавецHeritage
Дата7 мая 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе MDC Monaco - 29 октября 2020
ПродавецMDC Monaco
Дата29 октября 2020
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Numismatica Genevensis - 19 ноября 2019
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата19 ноября 2019
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 29 апреля 2019
ПродавецHeritage
Дата29 апреля 2019
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 16 января 2019
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Heritage - 16 января 2019
ПродавецHeritage
Дата16 января 2019
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
ПродавецStack's
Дата14 августа 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Stack's - 14 августа 2018
ПродавецStack's
Дата14 августа 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Auction World - 15 июля 2018
ПродавецAuction World
Дата15 июля 2018
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе Künker - 18 июня 2018
ПродавецKünker
Дата18 июня 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 5 франков 1861 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1861 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1861 года "Тип 1861-1870" с буквами A составляет 6600 USD для регулярного чекана и 22000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1861 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1861 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1861 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1861 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
