Франция Период: 1775-1940 1775-1940
20 франков 1861 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Париж
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,45161 гр
- Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,607,054
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 20 франков
- Год 1861
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1861 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3200 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
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Дата 13 апреля 2024
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Дата 21 марта 2024
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 12 декабря 2023
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Сохранность XF
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Сохранность MS63 PCGS
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Сохранность MS63 PCGS
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Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
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