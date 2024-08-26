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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

20 франков 1861 года A "Тип 1861-1870". Париж (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Париж

Аверс монеты - 20 франков 1861 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 20 франков 1861 года A "Тип 1861-1870" Париж - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,45161 гр
  • Чистого золота (0,1867 oz) 5,8064 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,607,054

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 20 франков
  • Год 1861
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (106) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 франков 1861 года со знаком A. Париж. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 3200 EUR. Торги состоялись 11 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Hermes Auctions - July 29, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 29 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Франция 20 франков 1861 A на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
412 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Франция 20 франков 1861 A на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
380 $
Цена в валюте аукциона 340 CHF
Франция 20 франков 1861 A на аукционе Heritage Eur - May 13, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Франция 20 франков 1861 A на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Франция 20 франков 1861 A на аукционе GINZA - April 13, 2024
Продавец GINZA
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Франция 20 франков 1861 A на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Stack's - September 13, 2023
Франция 20 франков 1861 A на аукционе Stack's - September 13, 2023
Продавец Stack's
Дата 13 сентября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 20 франков 1861 A на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 франков 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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