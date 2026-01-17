flag
50 сантимов 1852 года A (Франция, Наполеон III)

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,010,000

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1852
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:80 USD
Средняя цена (PROOF):1000 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1852 года A - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (74)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1852 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 30417 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Katz - 21 сентября 2025
ПродавецKatz
Дата21 сентября 2025
СохранностьXF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Coins NB - 13 сентября 2025
ПродавецCoins NB
Дата13 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 28 мая 2025
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата28 мая 2025
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Rauch - 29 марта 2025
ПродавецRauch
Дата29 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 11 ноября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU53
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Stephen Album - 22 сентября 2024
ПродавецStephen Album
Дата22 сентября 2024
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 9 сентября 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата9 сентября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 3 июня 2024
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата3 июня 2024
СохранностьAU53
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Monnaies d'Antan - 25 ноября 2023
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата25 ноября 2023
СохранностьF
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 25 апреля 2023
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Ibrahim's Collectibles - 5 марта 2023
ПродавецIbrahim's Collectibles
Дата5 марта 2023
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Olivier Goujon - 24 февраля 2023
ПродавецOlivier Goujon
Дата24 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе RedSquare - 3 декабря 2022
ПродавецRedSquare
Дата3 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Monnaies d'Antan - 26 ноября 2022
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата26 ноября 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Numismatica Ranieri - 29 октября 2022
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата29 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Heritage - 15 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Heritage - 15 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2022
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе NOONANS - 14 июля 2022
ПродавецNOONANS
Дата14 июля 2022
СохранностьXF
Цена
Где купить?
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону
Франция 50 сантимов 1852 A на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1852 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1852 года с буквами A составляет 80 USD для регулярного чекана и 1000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1852 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1852 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1852 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1852 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
