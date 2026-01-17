flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

50 сантимов 1859 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1859 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1859 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,112,271

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1859
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:370 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1859 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (22)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1859 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 491 проданному на аукционе Maison Palombo за 2000 CHF. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Pegasus Auctions - 30 июня 2024
ПродавецPegasus Auctions
Дата30 июня 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Künker - 8 декабря 2023
ПродавецKünker
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе iNumis - 24 ноября 2019
ПродавецiNumis
Дата24 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе iNumis - 4 июня 2019
ПродавецiNumis
Дата4 июня 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе iNumis - 5 марта 2019
ПродавецiNumis
Дата5 марта 2019
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 19 ноября 2016
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 ноября 2016
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2016
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2016
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - 22 ноября 2015
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата22 ноября 2015
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе iNumis - 14 октября 2014
ПродавецiNumis
Дата14 октября 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Rauch - 13 декабря 2013
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2013
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе WAG - 4 августа 2013
ПродавецWAG
Дата4 августа 2013
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Höhn - 8 декабря 2012
ПродавецHöhn
Дата8 декабря 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе iNumis - 23 марта 2012
ПродавецiNumis
Дата23 марта 2012
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 BB на аукционе Künker - 22 июня 2011
ПродавецKünker
Дата22 июня 2011
СохранностьAU
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1859 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1859 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 370 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1859 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1859 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1859 года со знаком BB?

Для продажи 50 сантимов 1859 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
