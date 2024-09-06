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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

Монеты Франции 1859 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
100 франков 1859 A Париж
Средняя цена 3200 $
Продажи
1 173
Аверс
Реверс
100 франков 1859 BB Страсбург
Средняя цена 2600 $
Продажи
1 88
Аверс
Реверс
50 франков 1859 A Париж
Средняя цена 850 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
50 франков 1859 BB Страсбург
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 158
Аверс
Реверс
20 франков 1859 A Париж
Средняя цена 340 $
Продажи
1 299
Аверс
Реверс
20 франков 1859 BB Страсбург
Средняя цена 440 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
10 франков 1859 A Париж
Средняя цена 440 $
Продажи
1 206
Аверс
Реверс
10 франков 1859 BB Страсбург
Средняя цена 230 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
5 франков 1859 A Париж
Средняя цена 320 $
Продажи
0 187
Аверс
Реверс
5 франков 1859 BB Страсбург
Средняя цена 120 $
Продажи
0 79
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