flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

20 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 20 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 20 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес1 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,9 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,619,689

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал20 сантимов
  • Год1859
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:60 USD
График аукционных продаж 20 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 20 сантимов 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 525 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе WCN - 9 октября 2025
ПродавецWCN
Дата9 октября 2025
СохранностьAU
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 марта 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Katz - 19 ноября 2023
ПродавецKatz
Дата19 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Tauler & Fau - 16 марта 2021
ПродавецTauler & Fau
Дата16 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS66 NGC
Цена
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Tauler & Fau - 10 сентября 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата10 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Tauler & Fau - 10 сентября 2019
ПродавецTauler & Fau
Дата10 сентября 2019
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2019
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2019
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Aurora Numismatica - 11 апреля 2017
ПродавецAurora Numismatica
Дата11 апреля 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе iNumis - 11 октября 2016
ПродавецiNumis
Дата11 октября 2016
СохранностьVF
Цена
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе iNumis - 22 октября 2013
ПродавецiNumis
Дата22 октября 2013
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Monnaies d'Antan - 11 мая 2012
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата11 мая 2012
СохранностьAU
Цена
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Goldberg - 3 февраля 2011
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Goldberg - 3 февраля 2011
ПродавецGoldberg
Дата3 февраля 2011
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Cayón - 26 февраля 2010
ПродавецCayón
Дата26 февраля 2010
СохранностьXF
Цена
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Goldberg - 13 февраля 2008
Франция 20 сантимов 1859 A на аукционе Goldberg - 13 февраля 2008
ПродавецGoldberg
Дата13 февраля 2008
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 20 сантимов 1859 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 20 сантимов 1859 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 60 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 20 сантимов 1859 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 20 сантимов 1859 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 20 сантимов 1859 года со знаком A?

Для продажи 20 сантимов 1859 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1859 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 20 сантимовНумизматические аукционы