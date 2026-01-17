flag
50 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 50 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 50 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес2,5 гр
  • Чистого серебра (0,0723 oz) 2,25 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,880,473

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал50 сантимов
  • Год1859
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:150 USD
График аукционных продаж 50 сантимов 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (31)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 сантимов 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 63466 проданному на аукционе Heritage Auctions за 492 USD. Торги состоялись 14 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Stephen Album - 15 июля 2025
ПродавецStephen Album
Дата15 июля 2025
СохранностьMS65 PCGS
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Stack's - 25 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата25 февраля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе SHENBERG AUCTION - 26 января 2025
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе SHENBERG AUCTION - 26 января 2025
ПродавецSHENBERG AUCTION
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе MDC Monaco - 30 ноября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата30 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS62 GENI
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Katz - 14 января 2024
ПродавецKatz
Дата14 января 2024
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 25 июня 2023
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата25 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе MDC Monaco - 3 декабря 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата3 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 15 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Heritage - 15 сентября 2022
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Aurea - 6 октября 2021
ПродавецAurea
Дата6 октября 2021
СохранностьUNC
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе InAsta - 2 июля 2020
ПродавецInAsta
Дата2 июля 2020
СохранностьVF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Rauch - 13 декабря 2019
ПродавецRauch
Дата13 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Monnaies d'Antan - 19 ноября 2016
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата19 ноября 2016
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Monnaies d'Antan - 21 мая 2016
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата21 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Teutoburger - 6 сентября 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 сентября 2014
СохранностьMS65 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе iNumis - 3 июня 2014
ПродавецiNumis
Дата3 июня 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе ICE - 17 мая 2014
ПродавецICE
Дата17 мая 2014
СохранностьAU
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе Monnaies d'Antan - 17 мая 2014
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 мая 2014
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 50 сантимов 1859 A на аукционе iNumis - 18 марта 2014
ПродавецiNumis
Дата18 марта 2014
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 50 сантимов 1859 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 50 сантимов 1859 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 150 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 50 сантимов 1859 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 50 сантимов 1859 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 50 сантимов 1859 года со знаком A?

Для продажи 50 сантимов 1859 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

