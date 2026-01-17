flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1859 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,829,558

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1859
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:260 USD
График аукционных продаж 1 франк 1859 года A "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (76)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 5968 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 8000 EUR. Торги состоялись 28 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1859 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 28 сентября 2025
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 28 сентября 2025
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата28 сентября 2025
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Coins NB - 14 июня 2025
ПродавецCoins NB
Дата14 июня 2025
СохранностьAU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Франция 1 франк 1859 A на аукционе cgb.fr - 1 апреля 2025
Продавецcgb.fr
Дата1 апреля 2025
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 31 марта 2025
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 31 марта 2025
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата31 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе cgb.fr - 14 января 2025
Продавецcgb.fr
Дата14 января 2025
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1859 A на аукционе NumisCorner - 6 декабря 2024
ПродавецNumisCorner
Дата6 декабря 2024
СохранностьMS60
Цена
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 11 ноября 2024
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 11 ноября 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата11 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Coins.ee - 6 октября 2024
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Coins.ee - 6 октября 2024
ПродавецCoins.ee
Дата6 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе NumisCorner - 27 сентября 2024
ПродавецNumisCorner
Дата27 сентября 2024
СохранностьDETAILS GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьMS62 GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе NumisCorner - 15 июня 2024
ПродавецNumisCorner
Дата15 июня 2024
СохранностьDETAILS GENI
Цена
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 18 мая 2024
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Bid & Grow Auctions - 18 мая 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата18 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
Франция 1 франк 1859 A на аукционе InAsta - 1 апреля 2024
ПродавецInAsta
Дата1 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе MDC Monaco - 9 марта 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата9 марта 2024
СохранностьMS64 GENI
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Heritage - 10 декабря 2023
ПродавецHeritage
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Numismática Leilões - 30 ноября 2023
ПродавецNumismática Leilões
Дата30 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Künker - 17 ноября 2023
ПродавецKünker
Дата17 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Франция 1 франк 1859 A на аукционе Van Acker Coin Auctions - 7 февраля 2026
ПродавецVan Acker Coin Auctions
Дата7 февраля 2026
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1859 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1859 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 260 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1859 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1859 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1859 года со знаком A?

Для продажи 1 франк 1859 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ФранцииКаталог монет Наполеона IIIМонеты Франции 1859 годаВсе французские монетыфранцузские серебряные монетыфранцузские монеты номиналом 1 франкНумизматические аукционы