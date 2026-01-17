1 франк 1859 года A "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр23 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
- Тираж UNC3,829,558
Описание
- СтранаФранция
- ПериодНаполеон III
- Номинал1 франк
- Год1859
- ПравительНаполеон III (Император Франции)
- Монетный дворПариж
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 5968 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 8000 EUR. Торги состоялись 28 мая 2021.
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1859 года A?
По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1859 года "Тип 1853-1863" с буквами A составляет 260 USD.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1859 года с буквами A?
Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1859 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 франк 1859 года со знаком A?
