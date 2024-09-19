Франция Период: 1775-1940 1775-1940
50 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 16,12903 гр
- Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 61,354
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 50 франков
- Год 1859
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (158) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе MDC Monaco за 4800 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- ALDE & OGN / Guillard (2)
- ALDE Auction (1)
- Auction World (7)
- Aureo & Calicó (6)
- Aurora Numismatica (4)
- Baldwin's of St. James's (2)
- Beaussant Lefèvre (1)
- Bolaffi (7)
- Cayón (3)
- Chaponnière (2)
- CNG (1)
- Coin Cabinet (1)
- DNW (1)
- Florange (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (2)
- Heritage (26)
- HERVERA (3)
- Hess Divo (3)
- iNumis (10)
- Jean ELSEN (4)
- Katz (2)
- Klondike Auction (1)
- Künker (6)
- Leu (1)
- London Coins (1)
- Maître Wattebled (2)
- MDC Monaco (3)
- Möller (1)
- Monnaies d'Antan (2)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Nomisma (1)
- Nomisma Aste (1)
- Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
- Oslo Myntgalleri (2)
- Pandolfini Casa d'Aste (1)
- Rimon Auctions (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (5)
- Spink (1)
- Stack's (11)
- Teutoburger (2)
- UBS (5)
- V. GADOURY (5)
- VINCHON (1)
- WAG (1)
- Warin Global Investments (7)
- Александр (1)
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ALDE Auction
Дата 14 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 50 франков 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск