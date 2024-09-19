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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

50 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 50 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 50 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Burgan Numismatique - Maison Florange

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 16,12903 гр
  • Чистого золота (0,4667 oz) 14,5161 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 61,354

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 50 франков
  • Год 1859
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (158) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 50 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 838 проданному на аукционе MDC Monaco за 4800 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Bolaffi - June 10, 2024
Продавец Bolaffi
Дата 10 июня 2024
Сохранность XF
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Франция 50 франков 1859 BB на аукционе CNG - June 5, 2024
Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Chaponnière - May 25, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 25 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Nomisma Aste - May 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Bolaffi - December 7, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Oslo Myntgalleri - November 26, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Klondike Auction - June 25, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 25 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Heritage - May 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2023
Сохранность XF
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность AU
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе ALDE Auction - February 14, 2023
Продавец ALDE Auction
Дата 14 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Rimon Auctions - January 11, 2023
Продавец Rimon Auctions
Дата 11 января 2023
Сохранность AU
Цена
Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Bolaffi - December 2, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 25, 2022
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 50 франков 1859 BB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 франков 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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