ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

5 франков 1859 года A "Тип 1854-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 5 франков 1859 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 5 франков 1859 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес25 гр
  • Чистого серебра (0,7234 oz) 22,5 гр
  • Диаметр37 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC3,365

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал5 франков
  • Год1859
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:19000 USD
График аукционных продаж 5 франков 1859 года A "Тип 1854-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Maison Palombo за 45000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 5 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
7040 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Франция 5 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - 2 октября 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата2 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Франция 5 франков 1859 A на аукционе FARRANDO - 11 апреля 2025
ПродавецFARRANDO
Дата11 апреля 2025
СохранностьUNC
Цена
9569 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Франция 5 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Франция 5 франков 1859 A на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 5 франков 1859 A на аукционе Künker - 1 февраля 2024
ПродавецKünker
Дата1 февраля 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - 11 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата11 октября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе Palombo - 28 января 2023
ПродавецPalombo
Дата28 января 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе Patrick Guillard Collection - 30 сентября 2022
ПродавецPatrick Guillard Collection
Дата30 сентября 2022
СохранностьAU50
Цена
Франция 5 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - 4 июня 2022
ПродавецMDC Monaco
Дата4 июня 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе Palombo - 12 декабря 2020
ПродавецPalombo
Дата12 декабря 2020
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе Monnaies d'Antan - 17 ноября 2018
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата17 ноября 2018
СохранностьF
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - 15 ноября 2018
ПродавецMDC Monaco
Дата15 ноября 2018
СохранностьDETAILS GENI
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе Palombo - 20 октября 2018
ПродавецPalombo
Дата20 октября 2018
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе ALDE & OGN / Guillard - 8 марта 2018
ПродавецALDE & OGN / Guillard
Дата8 марта 2018
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Франция 5 франков 1859 A на аукционе iNumis - 26 мая 2011
ПродавецiNumis
Дата26 мая 2011
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 5 франков 1859 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 5 франков 1859 года "Тип 1854-1859" с буквами A составляет 19000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 5 франков 1859 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 5 франков 1859 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 5 франков 1859 года со знаком A?

Для продажи 5 франков 1859 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
