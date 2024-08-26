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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

5 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 5 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 5 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,6129 гр
  • Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
  • Диаметр 16,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,247,999

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 5 франков
  • Год 1859
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Olivier Goujon Numismatique за 320 EUR. Торги состоялись 2 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе MDC Monaco - June 22, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 22 июня 2024
Сохранность F
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - April 11, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Pegasus Auctions - June 4, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 4 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе GMA Numismatica Napoli srl - March 24, 2023
Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе MDC Monaco - March 4, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Heritage - January 26, 2023
Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе MDC Monaco - October 14, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Франция 5 франков 1859 BB на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 франков 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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