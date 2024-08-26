Франция Период: 1775-1940 1775-1940
5 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,6129 гр
- Чистого золота (0,0467 oz) 1,4516 гр
- Диаметр 16,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,247,999
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 5 франков
- Год 1859
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 5 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Olivier Goujon Numismatique за 320 EUR. Торги состоялись 2 апреля 2022.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец GMA Numismatica Napoli srl
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 марта 2023
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 26 января 2023
Сохранность XF45 NGC
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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