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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

100 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 100 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 100 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 32,25806 гр
  • Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 14,710

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 100 франков
  • Год 1859
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
10500 $
Цена в валюте аукциона 10500 USD
Франция 100 франков 1859 BB на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1784 $
Цена в валюте аукциона 1600 CHF
Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Heritage - January 18, 2023
Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Florange - November 12, 2021
Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Hess Divo - October 22, 2020
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Bertolami - September 27, 2020
Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Tosunidis Coin House - May 27, 2020
Продавец Tosunidis Coin House
Дата 27 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Bertolami - May 3, 2020
Продавец Bertolami
Дата 3 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Франция 100 франков 1859 BB на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
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Где продать?

Для продажи 100 франков 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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