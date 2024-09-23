Франция Период: 1775-1940 1775-1940
100 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 32,25806 гр
- Чистого золота (0,9334 oz) 29,0323 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 14,710
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 100 франков
- Год 1859
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 100 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе MDC Monaco за 10000 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
10500 $
Цена в валюте аукциона 10500 USD
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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