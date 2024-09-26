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Франция Период: 1775-1940 1775-1940

10 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)

Разновидность: Страсбург

Аверс монеты - 10 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III Реверс монеты - 10 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860" Страсбург - цена золотой монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,2258 гр
  • Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 3,214,583

Описание

  • Страна Франция
  • Период Наполеон III
  • Номинал 10 франков
  • Год 1859
  • Правитель Наполеон III (Император Франции)
  • Монетный двор Страсбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 450 EUR. Торги состоялись 21 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - May 24, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - November 25, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Monnaies d'Antan - May 28, 2023
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Stack's - March 1, 2023
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Heritage - January 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 29, 2022
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Франция 10 франков 1859 BB на аукционе cgb.fr - January 26, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 26 января 2021
Сохранность UNC DETAILS GENI
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 франков 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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