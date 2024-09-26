Франция Период: 1775-1940 1775-1940
10 франков 1859 года BB "Тип 1855-1860". Страсбург (Франция, Наполеон III)
Разновидность: Страсбург
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,2258 гр
- Чистого золота (0,0933 oz) 2,9032 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 3,214,583
Описание
- Страна Франция
- Период Наполеон III
- Номинал 10 франков
- Год 1859
- Правитель Наполеон III (Император Франции)
- Монетный двор Страсбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость французской монеты 10 франков 1859 года со знаком BB. Страсбург. Это золотая монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 949 проданному на аукционе Monnaies d'Antan за 450 EUR. Торги состоялись 21 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
188 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 25 ноября 2023
Сохранность F
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 мая 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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