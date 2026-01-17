flag
ФранцияПериод:1775-1940 1775-1940

1 франк 1859 года BB "Тип 1853-1863" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 1 франк 1859 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 1 франк 1859 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: Auctiones GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр23 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,333,333

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал1 франк
  • Год1859
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворСтрасбург
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:290 USD
График аукционных продаж 1 франк 1859 года BB "Тип 1853-1863" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (15)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 1 франк 1859 года со знаком BB. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 31377 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1560 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 51 EUR
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе San Martino - 31 мая 2024
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе San Martino - 31 мая 2024
ПродавецSan Martino
Дата31 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Katz - 28 декабря 2023
ПродавецKatz
Дата28 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2023
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе MDC Monaco - 13 октября 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата13 октября 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе MDC Monaco - 22 апреля 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата22 апреля 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Olivier Goujon - 21 мая 2019
ПродавецOlivier Goujon
Дата21 мая 2019
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе MDC Monaco - 1 декабря 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата1 декабря 2017
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе iNumis - 7 июня 2016
ПродавецiNumis
Дата7 июня 2016
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Heritage - 22 сентября 2015
ПродавецHeritage
Дата22 сентября 2015
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Auctiones - 22 февраля 2015
ПродавецAuctiones
Дата22 февраля 2015
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Auctiones - 23 ноября 2014
ПродавецAuctiones
Дата23 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Stack's - 8 ноября 2013
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Stack's - 8 ноября 2013
ПродавецStack's
Дата8 ноября 2013
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Франция 1 франк 1859 BB на аукционе Auctiones - 20 октября 2013
ПродавецAuctiones
Дата20 октября 2013
СохранностьUNC
Цена

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 1 франк 1859 года BB?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 1 франк 1859 года "Тип 1853-1863" с буквами BB составляет 290 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 франк 1859 года с буквами BB?

Информация о текущей стоимости французской монеты 1 франк 1859 года с буквами BB основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 франк 1859 года со знаком BB?

Для продажи 1 франк 1859 года BB мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
