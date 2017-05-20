flag
2 франка 1859 года A "Тип 1853-1859" (Франция, Наполеон III)

Аверс монеты - 2 франка 1859 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон IIIРеверс монеты - 2 франка 1859 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC894

Описание

  • СтранаФранция
  • ПериодНаполеон III
  • Номинал2 франка
  • Год1859
  • ПравительНаполеон III (Император Франции)
  • Монетный дворПариж
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:32000 USD
График аукционных продаж 2 франка 1859 года A "Тип 1853-1859" - цена серебряной монеты - Франция, Наполеон III
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость французской монеты 2 франка 1859 года со знаком A. Это серебряная монета периода Наполеона III. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе MDC Monaco за 52000 EUR. Торги состоялись 20 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Франция 2 франка 1859 A на аукционе MDC Monaco - 14 ноября 2019
ПродавецMDC Monaco
Дата14 ноября 2019
СохранностьMS61 PCGS
Цена
10127 $
Цена в валюте аукциона 9200 EUR
Франция 2 франка 1859 A на аукционе MDC Monaco - 20 мая 2017
ПродавецMDC Monaco
Дата20 мая 2017
СохранностьMS65 PCGS
Цена
58296 $
Цена в валюте аукциона 52000 EUR
Франция 2 франка 1859 A на аукционе SINCONA - 14 октября 2015
ПродавецSINCONA
Дата14 октября 2015
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит серебряная монета Наполеона III 2 франка 1859 года A?

По последним данным на 18 января 2026 средняя стоимость серебряной монеты 2 франка 1859 года "Тип 1853-1859" с буквами A составляет 32000 USD.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 2 франка 1859 года с буквами A?

Информация о текущей стоимости французской монеты 2 франка 1859 года с буквами A основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой серебряной монеты, наш сервис мониторит более 600 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 2 франка 1859 года со знаком A?

Для продажи 2 франка 1859 года A мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

